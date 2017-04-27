Глава МЗС Литви: ми в Європі дивимося на ситуацію в Україні, як на футбольний матч

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс переконаний, що Європа повинна взяти відповідальність за успіх України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку міністр висловив сьогодні у Брюсселі під час конференції, присвяченій початку Українського форуму в Європейському політичному центрі.

"Час не на боці України. Ті, хто хоче поглибити цю кризу і заморозити ще далі цей заморожений конфлікт, можуть просто чекати і дивитися, нічого не роблячи, як розвивається ситуація. А вона розвивається непросто", - констатував глава литовського МЗС.

Разом з тим Лінкявічюс наголосив, що "за останні три роки було зроблено більше, ніж за останні двадцять".

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"Це очевидно. І ми цього не можемо ігнорувати, а ми говоримо про країну, яка знаходиться у стані війни. Ми в Європі дивимося на ситуацію, як на футбольний матч - хто виграє, говоримо, що ніхто з них не виконує взяті обов'язки, що вони повинні чинити краще. А чи ми робимо краще, щоб, як мінімум, допомогти?", – запитав міністр.

На переконання Лінкявічюса, "успіх України є нашим успіхом, успіхом наших цінностей, а провал буде провалом всіх нас".

"Я не кажу, що українці ідеальні і все роблять зразково. Ні, це не так, але ми говоримо про самих себе - чи ми все робимо правильно? Адже ситуація не покращується", - підкреслив він.

Глава литовського МЗС пояснив, що ЄС також може впливати на ситуацію в Україні.

"Ми, європейці, не анексували Крим і не ведемо агресію на сході України, ми не можемо винити себе за це, але коли ми говоримо про можливість впливу, можливість змінити ситуацію - тут ми повинні реально розділити відповідальність. Ми не винуваті, але відповідальні. Різні слова, але майже однакове значення", - наголосив Лінкявічюс.