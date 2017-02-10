Лінкявічюс поділиться з главами МЗС країн ЄС враженнями від наслідків агресії РФ в Авдіївці – Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

«Разом з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, послом Литви в Україні Марюсом Януконісом і колегою Іриною Луценко відвідали Авдіївку. Дуже важливо, коли представники ЄС на власні очі переконуються в жахливих наслідках війни, розв’язаної росіянами проти України», - повідомила вона.

«Пан Лінас весною 2016 був у Широкиному, сьогодні разом з колегами він побачив зруйновані будинки, обстріляну школу № 2, де працював пункт гуманітарної допомоги і де загинув представник ДСНС, побував на пунктах обігріву і на Авдіївському коксохімічному заводі, який вже на 25% відновив свої потужності, свою роботу», - зазначила Геращенко.

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Також, за її словами, з міністром в Авдіївці побували литовські волонтери і представники неурядових організацій, які надають значну гуманітарну допомогу Україні і Донбасу.

Віце-спікер зауважила, що Лінкявічус налаштований розповісти про все, що побачив, своїм колегам - міністрам закордонних справ країн-членів ЄС.

«Ці свідчення, ця інформація з перших вуст є безцінною в дискусії щодо санкцій проти РФ, в донесенні правди і країнам ЄС, і країнам НАТО», - переконана Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, відвідав Авдіївку, щоб побачити наслідки російської агресії.

Нагадаємо, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня по 5 лютого вели масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.

Внаслідок обстрілів загинуло декілька мирних жителів Авдіївки.