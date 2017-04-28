ГПУ розслідує кримінальні справи стосовно Супрун через її реформаторську діяльність - директор НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє про наявність у нього інформації про те, що Генеральна прокуратура України розслідує кримінальні справи стосовно виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун через її реформаторську діяльність.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник заявив під час підписання протоколу з Міністерством охорони здоров'я, згідно з яким, тепер детективи НАБУ мають намір підключитися до боротьби з корупцією в медицині.

«Я знаю, що і стосовно Уляни Супрун теж були відкриті кримінальні провадження», - повідомив Ситник.

За його словами, така ситуація свідчить про те, що Супрун займається реформаторською діяльністю, яка зачіпає інтереси дуже впливових людей України.

Як повідомляв УНІАН, до квітня 2016 року МОЗ очолював Олександр Квіташвілі.

27 липня 2016 року Кабмін поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня на Уляну Супрун.

У грудні 2016 р. – січні 2017 р. в Україні розгорнули інформаційну кампанію проти Супрун.

Гройсман заявляв, що будуть проведені політичні консультації щодо призначення міністра охорони здоров'я, а також, що нова команда МОЗ на чолі з Супрун є абсолютно некорумпованою і здатна провести необхідні в системі зміни.

Сама Супрун стверджувала, що на неї чинять тиск противники реформ у медицині.