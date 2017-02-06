В Раді хочуть заслухати звіт Супрун щодо медичної реформи

Про це під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій заявив народний депутат групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

За його словами, сьогодні є карта госпітальних округів, яка передбачає наявність 3-5 таких округів в кожній області, однак досі не відома доля районних та сільських лікарень після створення округів.

«Ніхто не дає відповідь: як ці госпітальні округи будуть утворюватись, яка процедура? Спочатку сказали, що будуть утворювати обласні ради, потім – постановою Кабміну нарізали приблизну карту цих округів. Ніхто не говорить, що буде із районними лікарнями, міськими лікарнями. А також, як в ці госпітальні округи будуть підвозитись люди, де брати машини, тільки прописали правила, що максимум за 60 хвилин людина має бути доставлена у цей центральний госпіталь. А звідки це буде фінансуватися, зокрема, ще й через призму того, що створені ОТГ, а районні ради втратили багато компетенцій? Є ж різниця між фінансовими компетенціями рад ОТГ і районних рад, районних адміністрацій», – заявив Віктор Бондар.

Він додав, що починається чергова медична реформа, в той же час ніхто не знає, як вона буде проходити на практиці та чим закінчиться на міському та районному рівні.

«Що буде із районними лікарнями? Що буде з ФАПами? Тобто, чергова реформа починається, і ніхто сьогодні не знає, чим вона може завершитись. Тому, я думаю, треба заслухати міністра охорони здоров’я, бо ми можемо через таку реформу втратити сьогодні ще й районні лікарні. В селі, нажаль, ми медицину вже втратили. І на тому ми закінчимо з медициною і фактично людям скажемо йдіть лікуйтесь самі», – наголосив нардеп.

«Я категорично проти таких підходів і треба заслухати міністра, і прийняти парламенту рішення, що далі робити і з міністром охорони здоров’я, і з міністерством, і з цією псевдо реформою», – додав Віктор Бондар.