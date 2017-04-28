Кабмін запропонував РНБО продовжити санкції проти Росії

Кабінет міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони продовжити санкції проти Росії.

Про це йдеться в опублікованому на сайті уряду розпорядженні № 288-р від 26 квітня "Про внесення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Так, передбачається у зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини її суверенної території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, безпеці і суверенітету, відповідно до частини першої статті 5 закону України "Про санкції" внести на розгляд РНБО пропозицію щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до додатків 1-4 до розпорядження Кабінету міністрів від 31 серпня 2016 р. № 639 та рішення РНБО від 16 вересня 2016 р. "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яке введено в дію указом президента України від 17 жовтня 2016 р. № 467.

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Крім того, згідно з розпорядженням, органи виконавчої влади, на яких буде покладено виконання рішення РНБО про застосування санкцій, протягом строку їх дії у разі звернення особи за видачею документа дозвільного характеру, видача якого заборонена як обмежувальний захід (санкція), або волевиявлення особи щодо вчинення правочину, вчинення якого заборонено як обмежувальний захід (санкція), мають проводити перевірку належності такої особи до числа осіб, на яких поширюються зазначені обмежувальні заходи (санкції).

Також Міністерство закордонних справ після набрання чинності рішенням РНБО про застосування персональних санкцій має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

Останнім пунктом розпорядження передбачається винести питання щодо строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та інформування осіб про їх застосування до них, а також щодо оприлюднення списку таких осіб на розгляд РНБО.

Як повідомлялося, згідно з рішенням РНБО, санкції проти Росії застосовуються строком на один рік проти фізичних та юридичних осіб.

У 2015 році РНБО внесла до санкційного списку 347 осіб, у 2016 році - 335 фізичних осіб. Також під санкції потрапила 271 російська компанія.