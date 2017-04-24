Санкції Євросоюзу проти РФ мають бути довгостроковими - Мінгареллі

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що санкції ЄС проти Росії мають бути довгостроковими, щоб зменшити військову агресію Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні міжнародного круглого столу в Києві.

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«Я вважаю, що нам слід керуватися основними цінностями і ввести довгострокові санкції проти цієї країни (Росії) для того, щоб зменшити військову агресію Росії», - заявив він.

У той же час, на думку Мінгареллі, Євросоюз має вести діалог з РФ і застосовувати дипломатичні канали для того, щоб приходити до спільних рішень.

«Незважаючи на експансію та агресію Росії протягом останніх трьох років, нам все ж вдалося зберегти нашу цілісність в Євросоюзі. Нам вдалося бути об’єднаними. Звичайно, санкції вплинули на Росію, і всі країни-члени ЄС довели, що будуть діяти спільно для того, щоб реагувати на зовнішні загрози і керуватися принципами спільного підходу до проблеми», - сказав Мінгареллі.