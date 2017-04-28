ГПУ просить Порошенка посприяти конфіскації вкрадених екс-чиновниками коштів

Генеральна прокуратура просить президента України Петра Порошенка посприяти на міжнародному рівні конфіскації коштів, вкрадених колишніми українськими високопосадовцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Я не можу назвати прізвища і напрями нашої діяльності по майбутніх конфіскаціях, але вони, безумовно, будуть», - заявив він.

«Президент в курсі деяких з них, бо ми просили його втрутитися на своєму рівні і поспілкуватися з керівництвом відповідних держав. Після цього, як правило, відбуваються більш активно й ефективно наші зустрічі з правоохоронцями цих держав. Після цього вже на нижньому рівні відбувається обмін потрібною інформацією», - додав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

Керівництво «Ощадбанку» розпочало виконання рішення суду і разом з Державним казначейством оформлюють ці кошти на державні рахунки.

Президент заявив, що конфіскація 1,5 млрд доларів Януковича та його оточення - це не останнє рішення у сфері повернення в Україну вкрадених коштів. Він запевнив, що кошти колишніх українських можновладців продовжать надходити до державного бюджету.

«Нам відомі місця, де будуть найближчим часом заблоковані додаткові кошти – на мільярди гривень. І в рамках програми правової допомоги, співпраці з нашими партнерами за кордоном кошти будуть надходити також із заблокованих рахунків колишніх українських можновладців, кошти, вкрадені в України, будуть надходити в державну скарбницю», - сказав Порошенко.