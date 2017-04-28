Конфіскація "грошей Януковича" проводиться із 100 рахунків - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що сьогодні має завершитись переведення 1,5 млрд дол. екс-президента Віктора Януковича, які розміщені на 100 банківських рахунків, до Державного казначейства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

«Не менше 1,5 млрд доларів, що приблизно дорівнює 40 млрд гривень - зараз відбуваються фінансові операції з їх перерахування до Державного казначейства. Чому ця процедура йде так довго, тому що йдеться про близько сотні рахунків, на яких члени злочинного угруповання Януковича розміщали цінні папери. Ця операція буде безумовно закінчена сьогодні», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 млрд дол., заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

Керівництво «Ощадбанку» вже приступило до виконання рішення суду і разом з Державним казначейством оформлюють ці кошти на державні рахунки.

Як заявив президент України Петро Порошенко, конфісковані у Януковича та його оточення кошти підуть в першу чергу на зміцнення української армії.