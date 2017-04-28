Путін назвав Україну одним зі значних постачальників наркотиків до Росії

Президент Росії Володимир Путін назвав Україну «одним зі значних постачальників наркотиків» до РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на засіданні російської Ради безпеки, на якому розглядалася реалізація стратегії державної антинаркотичної політики до 2020 року.

«Розширюються масштаби незаконного обігу синтетичних наркотиків і нових психоактивних речовин. Найчастіше їх постачальниками виступають злочинні угруповання з-за кордону, країн Європи, Азії. Останнім часом значний потік йде з України», - заявив Путін.

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За його словами, не припиняється розповсюдження у регіонах РФ так званих афганських наркотиків, зокрема героїну, а рівень наркозлочинності залишається високим.

Путін нагадав, що в 2015 році це питання було порушено на засіданні президії держради.

«Особливо відзначу, що при розповсюдженні наркотиків і психоактивних речовин найчастіше використовуються засоби комунікації та електронних платежів. Сьогодні ми маємо обговорити, як виконуються завдання, поставлені в антинаркотичній стратегії, і що необхідно зробити для її більш ефективної реалізації», - сказав Путін.