Путін назвав Україну одним зі значних постачальників наркотиків до Росії
Путін заявив, що останнім часом значний потік наркотиків йде з України.
Президент Росії Володимир Путін назвав Україну «одним зі значних постачальників наркотиків» до РФ.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на засіданні російської Ради безпеки, на якому розглядалася реалізація стратегії державної антинаркотичної політики до 2020 року.
«Розширюються масштаби незаконного обігу синтетичних наркотиків і нових психоактивних речовин. Найчастіше їх постачальниками виступають злочинні угруповання з-за кордону, країн Європи, Азії. Останнім часом значний потік йде з України», - заявив Путін.
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За його словами, не припиняється розповсюдження у регіонах РФ так званих афганських наркотиків, зокрема героїну, а рівень наркозлочинності залишається високим.
Путін нагадав, що в 2015 році це питання було порушено на засіданні президії держради.
«Особливо відзначу, що при розповсюдженні наркотиків і психоактивних речовин найчастіше використовуються засоби комунікації та електронних платежів. Сьогодні ми маємо обговорити, як виконуються завдання, поставлені в антинаркотичній стратегії, і що необхідно зробити для її більш ефективної реалізації», - сказав Путін.