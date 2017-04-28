А в декольте Путін сидить: у Росії випустили "патріотичні" футболки (фото, відео)

У Росії випустили відверті футболки із зображенням президента РФ Володимира Путіна. Про це йдеться у сюжеті програми ТСН.Ранок.

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Замість серця у руках – велетенський виріз, який оголює пишні жіночі груди. Є ще схожий варіант із вирізаною картою Росії.

Задум належить проектові "Сеть", який активно пропагує путінські ідеї. Втім, у мережі футболки не оцінили навіть росіяни, назвавши їх несмаком та бридотою.

Раніше у мережі з'явилися фото "незвичайної" яхти, на носі якій розміщена скульптура президента РФ Володимира Путіна.