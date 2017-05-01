"Безпрецедентний процес": Луценко запевнив, що у суді над Януковичем будуть дотримані всі його права

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що на процесі проти екс-президента України Віктора Януковича буде дотримано усіх прав підсудного, гарантованих українським законодавством.

Читайте такожЯкби це була готівка, то важила б 15 тонн: Луценко повідомив про завершення перерахування грошей Януковича

Про це йдеться у зверненні генпрокурора щодо початку судового процесу "Україна проти Януковича", розміщеному на сайті ГПУ.

"4 травня розпочнеться безпрецедентний для України судовий процес", - нагадав Луценко і зауважив, що Генеральна прокуратура від імені держави буде звинувачувати колишнього президента у державній зраді.

"Цей процес не лише про громадянина Януковича. Цей процес також про його кремлівських господарів, які використали як фіговий листок підписаний Януковичем документ для того, щоб окупувати український Крим, залити кров’ю український Донбас, спробувати поставити на коліна нашу державу", - наголосив генпрокурор.

Він підкреслив, що цей суд буде "докорінно відрізнятися від політичних судилищ часів Януковича".

"Я впевнений, що на цьому процесі буде дотримано усіх прав підсудного, гарантованих українським законодавством", - додав Луценко.

Він висловив упевненість, що "майбутнє судове рішення є дуже важливим не тільки з точки зору найвищої справедливості, але і як знак попередження усім тим, хто в майбутньому насмілиться стати на шлях державної зради".

У той же час, зауважив Луценко, українські прокурори на цьому процесі будуть представляти не лише державу Україна, адже вони "будуть виступати від імені тисяч убитих, десятків тисяч поранених, мільйонів біженців з українського Криму та Донбасу".

"Це не буде процесом помсти, бо ми потребуємо справедливості. І хай торжествує закон", - наголосив очільник прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, Оболонський районний суд Києва 4 травня розпочне підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента Януковича.

Судове засідання призначено на 10.00. Автоматизована система розподілу справ вже визначила колегію суддів, головуючим в якій буде голова суду Владислав Дев'ятко. Засідання суду відбуватиметься у відкритому режимі.

***28 листопада 2016 року Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

20 січня 2017 року Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне слідство у справі про держзраду Януковича.

14 березня Луценко заявив, що Печерський райсуд Києва не може розглядати обвинувальний акт у державній зраді відносно Януковича, оскільки всі його судді брали участь в розгляді тих чи інших питань в рамках досудового слідства у цій справі.