Хто замінить Пинзеника?

Сьогодні міністр фінансів Віктор Пинзеник подав у відставку. Що означає його відставка для країни в умовах кризи, чим вона викликана і хто може зайняти його крісло? Про це ми запитали в народних депутатів та експертів.

Олександр Волков, колишній народний депутат:

ЦЕ ТАКИ ВІН НАПИСАВ ДОПОВІДНУ ЗАПИСКУ...

Вважаю, що Віктор Пинзеник учинив абсолютно правильно, подавши у відставку після раніше опублікованої доповідної, яку він написав на ім’я Кабінету Міністрів про справжню фінансово-економічну ситуацію в нашій країні.

Пам’ятаєте, дуже довго велися дискусії: чи правда, що він її писав, чи – ні? Так от, я абсолютно підтверджую, бо знаю, що це правда. Це таки його доповідна записка. І в зв’язку з тим, що економічна ситуація в країні не змінюється, і те, що не враховуються його професійні навички як міністра фінансів, – у нього не було іншого виходу, як подати у відставку.

Ви ж розумієте, що Віктор Пинзеник в уряді є представником політичної сили, яка, вважаю, знімає з себе відповідальність за майбутню економічну ситуацію в країні.

Хто може стати наступним міністром фінансів? Гадаю, буде запропонована політична фігура. Є багато таких людей. Найголовніше те, що в них немає сьогодні людини, яка б могла змінити економічну ситуацію в країні.

Віктор Небоженко, політолог:

ВІН ПРОСТО ТІКАЄ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Не знаю, хто б сьогодні міг замінити Віктора Пинзеника. Бо нині треба шукати людину, яка б могла працювати в умовах кризи й брати на себе відповідальність.

Пинзеник, звісно, не розбирається в кризі. Тут нічого страшного немає. Він був спеціалістом з лібералізації економіки і прийняв рішення у важкий для країни час відійти вбік, почекати, поки інші наб’ють собі ґулі.

Його важко звинувачувати за це, тому що зараз багато хто так чинитиме.

Добрі кадри для Тимошенко – це велика проблема.

Пинзеник завжди вчив жити нас за графіками, що таке економіка і як все буде добре. Він активно брав участь у тому, що саме зараз така складна ситуація в економіці. Зараз він вважає за потрібне відійти, поки шукатимуть винних. По-своєму, це правильно. Гадаю, Пинзеник просто втікає від відповідальності.

Сьогодні потрібно, аби прийшла людина, яка б не повторювала помилки Пинзеника, і найголовніше – аби через пару місяців не гримнув дверима, наробивши чергових помилок і зайнявшись політичною діяльністю. Потрібен просто кризовий технар, спеціаліст, який би не думав про політику, а про реальні, конкретні цифри динаміки економіки України. Головне, аби не прийшов хтось і потім не втік, сказавши: «Мене не зрозуміли!»

Зараз багато тих, хто добре поводився в мирний, жирний час, розгубиться і тікатиме.

Андрій Шкіль, народний депутат (БЮТ):

ВІДСТАВКА ПИНЗЕНИКА – ЙОГО ОСОБИСТА СПРАВА

Насправді написано тільки заяву. Ще вердикту немає. Верховна Рада має задовольнити заяву, а прем’єр-міністр може звернутися до ВР, аби вона її не задовольняла.

Його заява – це тільки перший крок з п’яти, як мінімум, комбінацій звільнення.

Зараз виконуватиме обов’язки Віктора Пинзеника його заступник, якщо, звісно, буде прийнята відставка. І тільки тоді, коли буде прийнята відставка, обговорюватимуться ймовірні кандидатури на цю посаду.

Вважаю, що Пинзеник міг би ще працювати й багато зробити для фінансової політики України, але відставка – це його особиста позиція, яку він висловив у заяві.

Ксенія Ляпіна, народний депутат (НУ–НС):

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР БУДУЄ НЕ КАБМІН, А ДВІР ІМПЕРАТРИЦІ ВСІЯ УКРАЇНИ

Відставка Віктора Пинзеника продемонструвала реальну проблему, яка сьогодні є в Кабміні і яку прем’єр весь час намагалася приховати.

Я почитала заяву відставки і хочу сказати, що Пинзеник учинив достатньо мужньо – він не став прикидатися, що його відставка пов’язана зі здоров’ям чи щось таке. Хоча здоров’я цілком могло постраждати у зв’язку з неможливістю фахово виконувати свої завдання в Кабміні.

Відставка свідчить про те, що країна зіткнулася з величезними викликами. Якщо міністр фінансів, який відповідає за фінансову систему України, визнає, що не може в політичних умовах, які склалися в Кабміні, виконувати свої зобов’язання професійно, – це багато про що каже.

Сьогодні потрібен міністр фінансів, який має право на самостійну думку. Віктор Пинзеник саме таким і є. Але якщо прем’єр-міністр будує не Кабмін, а двір імператриці всія України, то я не знаю такої людини, яка б пішла відповідати за фінансову систему в умовах, коли їй такої можливості не дають.

Сергій Пашинський, народний депутат (БЮТ):

РОЗГЛЯДАЮТЬ П’ЯТЬ КАНДИДАТУР

Віктор Михайлович – досить специфічна, хоча й досвідчена людина. У цій ситуації його позиція суперечила позиції команди – підкреслюю, команди, а не прем’єр-міністра. У нього було інше бачення ситуації.

Гадаю, він вирішив, що просто не може далі працювати. Проте Віктор Михайлович – порядна людина, тому найближчим часом він повернеться у нашу команду.

Думаю, поява його доповідної має відношення до відставки.

Альтернативу Віктору Михайловичу я назвати не беруся, але скажу, що в державі є фахові люди з колосальним досвідом, які вже у вівторок ми подаватимемо на посаду.

Я можу назвати п’ять кандидатур, серед них називають Петра Олексійовича Порошенка і Сергія Леонідовича Тигіпка.

Опитувала Ксеня Лесів