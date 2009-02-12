Пинзеник подав у відставку з посади міністра фінансів
15:20, 12 лютого 2009Політика
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"Подальше перебування не має сенсу"
|Віктор Пинзеник
Про це повідомив сам В.ПИНЗЕНИК, заява якого розміщена на сайті Міністерства фінансів.
Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “я не вперше працюю в уряді. І завжди займав професійну позицію. Збалансований бюджет, мінімальний розмір його дефіциту, обмеження життя в борг, неемісійні джерела фінансування дефіциту – цими та іншими принципами я завжди керувався у своїй роботі”.
Однак у нинішніх умовах, підкреслив В.ПИНЗЕНИК, “професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. Як і не може відмовитися від своїх професійних підходів”.
У таких умовах, вважає В.ПИНЗЕНИК, його подальше перебування на посаді міністра фінансів України не має сенсу.
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