Пинзеник подав у відставку з посади міністра фінансів

Міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК подав заяву до Верховної Ради України про свою відставку.

Про це повідомив сам В.ПИНЗЕНИК, заява якого розміщена на сайті Міністерства фінансів.

Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “я не вперше працюю в уряді. І завжди займав професійну позицію. Збалансований бюджет, мінімальний розмір його дефіциту, обмеження життя в борг, неемісійні джерела фінансування дефіциту – цими та іншими принципами я завжди керувався у своїй роботі”.

Однак у нинішніх умовах, підкреслив В.ПИНЗЕНИК, “професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. Як і не може відмовитися від своїх професійних підходів”.

У таких умовах, вважає В.ПИНЗЕНИК, його подальше перебування на посаді міністра фінансів України не має сенсу.