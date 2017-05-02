"Нормандський формат" продовжить роботу після виборів у Франції

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Путін висловилися за продовження роботи «нормандського формату» після виборів у Франції. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це лідери сказали на прес-конференції в Сочі.

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«Наша остання телефонна розмова в рамках «нормандського формату» була дуже важливою. Ми домовилися, щоб продовжити цей формат навіть після президентських виборів (у Франції)», - сказала Меркель.

Вона підкреслила, що це дуже важкий процес, в якому спостерігалися «відкочування назад».

З такою думкою погодився і президент РФ.

«Ми говорили про ситуацію в Україні, яка викликає серйозну заклопотаність. Ми з пані Меркель знаходимося в постійному контакті, як і з іншими учасниками «нормандського формату». Як ви знаєте, остання розмова відбулася 17 квітня», - сказав Путін.

«Нормандська четвірка», безсумнівно, має і надалі займатися врегулюванням української кризи, тобто робота в цьому форматі буде продовжена і після президентських виборів у Франції, про що ми і домовилися в останній телефонній розмові», - додав він.

*** У першому турі президентських виборів у Франції, який пройшов 23 квітня, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон набрав 24,01 відсотка. Його основний суперник, кандидат від «Національного фронту» Марін Ле Пен - 21,3 відсотка голосів. Другий тур відбудеться 7 травня.