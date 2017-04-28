Меркель впевнена у тому, що Макрон буде "сильним президентом"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що у разі перемоги на виборах Еммануель Макрон буде сильним президентом Франції.

Про це повідомляє The Associated Press.

За словами Меркель, у неї немає ні найменших сумнівів, що Емманюель Макрон, якщо він буде обраний, на що вона сподівається, буде сильним президентом.

Читайте такожУ Франції підлітки протестують проти Ле Пен і Макрона

Коли її запитали в інтерв'ю, чи необхідно Макрону доводити, що він не "німецький пудель", то Меркель заявила, що такий термін є просто абсурдним.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування OpinionWay та ORPI, кандидат у президенти Франції, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон переможе свою суперницю Марін Ле Пен у другому турі виборів з результатом 60%.