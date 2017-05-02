Меркель про введення спостерігачів ООН в Україну: нові угоди стосовно Донбасу недоцільні
За її словами, немає сенсу шукати інші формати, якщо існуючі не приносять великої користі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель на питання про введення спостерігачів Організації Об'єднаних Націй в Україну заявила, що не вважає «за доцільне укладати нові угоди» стосовно Донбасу. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона заявила в Сочі на спільній на прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним.
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Зокрема, відповідаючи на питання, чи варто подумати про нову угоду, оскільки де-факто відділення Донбасу, що контролюється РФ, просувається вперед – паспорти бойовиків визнаються Росією, на території ОРДЛО введено російський рубль, – а також, як вона ставиться до відправлення туди спостерігачів ООН, Меркель сказала: «Я не вважаю за доцільне укладати нову угоду».
«Я теж не задоволена тим, що ми спостерігаємо все більші тенденції відділення – експропріація підприємств, і транспортна блокада, й інші питання ми маємо дуже ретельно вивчити, щоб це повернути назад», - сказала вона.
«Звичайно, це все (врегулювання кризи) пов'язане з мінським політичним процесом, який спрямований на майбутнє врегулювання», - сказала Меркель.
Також Меркель відзначила, що дуже важлива робота представників ОБСЄ, і вони мають отримати вагому підтримку. За її словами, немає сенсу шукати інші формати, якщо існуючі не приносять великої користі.