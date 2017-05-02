Меркель про введення спостерігачів ООН в Україну: нові угоди стосовно Донбасу недоцільні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на питання про введення спостерігачів Організації Об'єднаних Націй в Україну заявила, що не вважає «за доцільне укладати нові угоди» стосовно Донбасу. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона заявила в Сочі на спільній на прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Зокрема, відповідаючи на питання, чи варто подумати про нову угоду, оскільки де-факто відділення Донбасу, що контролюється РФ, просувається вперед – паспорти бойовиків визнаються Росією, на території ОРДЛО введено російський рубль, – а також, як вона ставиться до відправлення туди спостерігачів ООН, Меркель сказала: «Я не вважаю за доцільне укладати нову угоду».

«Я теж не задоволена тим, що ми спостерігаємо все більші тенденції відділення – експропріація підприємств, і транспортна блокада, й інші питання ми маємо дуже ретельно вивчити, щоб це повернути назад», - сказала вона.

«Звичайно, це все (врегулювання кризи) пов'язане з мінським політичним процесом, який спрямований на майбутнє врегулювання», - сказала Меркель.

Також Меркель відзначила, що дуже важлива робота представників ОБСЄ, і вони мають отримати вагому підтримку. За її словами, немає сенсу шукати інші формати, якщо існуючі не приносять великої користі.