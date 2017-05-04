У суді над Януковичем оголосили перерву на два тижні - готуватимуть відеоконференцію

У засіданні Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення екс-президентом України Віктором Януковичем державної зради оголошено перерву до 10.00 18 травня. Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту Януковича про виклик їхнього підзахисного до суду.

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Слід також зазначити, що перерва оголошена для того, щоб підготувати відеоконференцію з обвинуваченим. Відеоконференція за рішенням суду проходитиме лише на час підготовчого судового засідання.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.