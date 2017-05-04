Суд над Януковичем: сьогодні пройде підготовче засідання у справі про держзраду президента-втікача

Сьогодні, 4 травня, Оболонський районний суд Києва, почне розглядати справу про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича. Про це свідчить розклад судових засідань.

Варто зазначити, що підготовче засідання у цій справі заплановане на 10:00.

Справу про держзраду Януковича розгляне колегія суддів у складі головуючого судді Владислава Дев'ятка, а також суддів Дмитра Камбулова і Максима Титова.

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У той же час адвокати Януковича зазначають, що екс-президент досі не знає про суд, адже процедуру виклику Януковича до суду нібито порушили.

Як повідомляв УНІАН раніше, 28 листопада 2016 року Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

20 січня 2017 року Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне слідство у справі про держзраду Януковича. 14 березня Луценко заявив, що Печерський райсуд Києва не може розглядати обвинувальний акт у державній зраді відносно Януковича, оскільки всі його судді брали участь в розгляді тих чи інших питань в рамках досудового слідства у цій справі.

В той же час українські прокурори на цьому процесі будуть представляти не лише державу Україна. Вони будуть виступати від імені тисяч убитих, десятків тисяч поранених, мільйонів біженців з українського Криму та Донбасу. «Це не буде процесом помсти, бо ми потребуємо справедливості і хай торжествує закон», - наголосив Луценко.