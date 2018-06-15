Сергій Льовочкін: 2% зрадників – нормальний коефіцієнт помилки

Людина Фірташа в ПР розповіла в інтерв`ю Фокусу, чи фінансує газовий магнат Партію регіонів, хто в партії працює на Тимошенко і кого «регіонали» виженуть зі своїх лав.

Газовий конфлікт з Росією зробив одного з 15 заступників Віктора Януковича у партії Сергія Льовочкіна героєм новинних стрічок і антигероєм риторики прем`єра Юлії Тимошенко. Заразом згадувалися і його однопартієць Юрій Бойко, і інші прихильники співвласника газового посередника «РосУкрЕнерго» Дмитра Фірташа, які складають всередині ПР неформальну групу РУЕ. Це їх – Фірташа, Бойка і Льовочкіна – місяць тому Тимошенко звинувачувала в зриві перших газових домовленостей з Москвою. Сам Льовочкін на питання, наскільки зіпсована його репутація за останні тижні, тільки сміється: «Що ви, завдяки Юлії Володимирівні я нарешті став впізнаним політиком». Зараз Фірташ, формально усунений від газового посередництва, не визнає програшу. Не знижує активності і група «РосУкрЕнерго». Скандал зробив явним не лише її існування, але і наявність конфліктів з іншими угрупуваннями всередині ПР. Їх зараз мінімум п`ять: окрім РУЕ, це група Ахметова – Колесникова, група екс-міністра екології Василя Джарти, група промисловців («червоних директорів») і група Андрія Клюєва. Останню Льовочкін відкрито звинувачує у співпраці з Тимошенко. В той час як триває війна між прем`єром і Фірташем, усередині Партії регіонів, як видно, загострився конфлікт між групою Бойка – Льовочкіна і людьми братів Клюєвих.

У ТИМОШЕНКО ОДНА З ТЕХНОЛОГІЙ – БРЕХАТИ, ВИГАДУВАТИ

Сергію Володимировичу, під час недавнього виступу у ВР Тимошенко висловилася в тому дусі, що ви і Бойко частіше бачите Президента, ніж вона. Наскільки ж часто Ви з ним спілкуєтеся?

Це неправда, останній раз я бачився з Ющенком у 2005 році. (Згадує). Це відбувалося на Житомирщині, там була велика група людей. Він підійшов і сказав: «Здрастуйте». Це все. А потім ми зустрілися на телеканалі «Інтер» в 2008-му, в ефірі, присвяченому кризі. Більше я з ним не зустрічався і не спілкувався.

Тобто розмови про ваші походи на Банкову – неправда?

У Тимошенко одна з технологій – брехати, вигадувати. Вона приду мала, що виплати по її знаменитій «тисячі» не вплинули на інфляцію. Ми побудували два прості графіки, і подивіться, як ці виплати вплинули на інфляцію 2008 року. Тимошенко обіцяє багато і красиво, а потім так само красиво знаходить винуватих в тому, що це не сталося.

Але в питанні відставки уряду вона, погодьтеся, обіграла Партію регіонів.

Насправді відставку уряду ініціював Клюєв у грудні. Передбачалося, що це буде зроблено на минулій сесії парламенту. Потім зусиллями БЮТ і коаліції цю відставку перетворили на технологію продовження життя Кабміну. Але відповідати за свій непрофесіоналізм цьому уряду все ж таки доведеться.

(Після провалу у Верховній Раді відставки уряду Тимошенко центри впливу всередині Партії регіонів ніяк не можуть знайти винуватого. Багато хто звинувачує якраз групу РУЕ, яка форсувала процедуру, не чекаючи додаткових голосів комуністів. Інші заявляють, що зрив розправи над Кабміном – на совісті частини депутатів ПР, які симпатизують лідерові БЮТ. Зрозуміло одне: після цієї невдачі згідно із законом питання про відставку уряду можна ставити лише на наступній сесії, тобто не раніше осені. Льовочкін, однак, переконаний, що все вийде набагато раніше.)

Питання стоїть вже сьогодні. В день виступу уряду в парламенті під стінами були автомобілісти. Завтра сюди прийдуть шахтарі, металурги, хіміки. Тисячі людей щодня втрачають роботу, і уряд не здатний з цим справитися.

Тобто Партія регіонів організовуватиме бунт мас?

Автомобілісти зуміли самі організуватися, інші теж зуміють. А Партія регіонів допоможе людям зробити все, щоб ця влада пішла в минуле як головний кризовий чинник.

Можливо, простіше домовитися про співпрацю ПР і БЮТ? Саме час міняти Конституцію і ділити посади Президента і прем`єра на перспективу.

Співпрацювати з Тимошенко на її умовах – означає зберегти її в прем`єрах і, отже, узяти відповідальність за те, що вона натворила. На інші умови вона не піде. Співпраця з БЮТ як з політичною силою, яку підтримує значна частина виборців, можлива, але це складно буде зробити на умовах Тимошенко.

ВАРТО БУЛО ЛИШЕ БОЙКУ ЗВИНУВАТИТИ ТИМОШЕНКО, ЯК КЛЮЄВ ВИСТУПИВ ЇЇ АДВОКАТОМ

Після скандалу між Колесниковим і Табачником з ПР вийшов Чорновіл, безліч скандальних заяв, у тому числі і на вашу адресу, зробив Василь Грицак, зовсім недавно, на засіданні фракції, Олена Бондаренко відмовилася скласти мандат, коли зайшла мова про вихід регіоналів з Верховної Ради. Ви як і раніше говорите, що розколу в ПР немає?

Розколу немає. Рішення про складання мандатів прийматиме з`їзд партії. Ймовірно він відбудеться у середині березня. Решта всіх розмов – політтехнологія, направлена на ослаблення Партії регіонів.

(Від початку цього тижня множаться чутки про те, що над групою РУЕ готується розправа – як мінімум вигнання з лав ПР Льовочкіна і Бойка. Борис Колесников, наприклад, заявив УНІАН, що «якщо хтось, перш за все Льовочкін і Бойко, ставитимуть корпоративні інтереси вище за партійні, то їм у партії робити нічого». Пан Льовочкін, однак, за своє партійне майбутнє спокійний. Він все списує на чутки, в яких зацікавлені, за його словами, двоє – Андрій Клюєв і ще один «регіонал» Володимир Сівкович.)

Від них можна чекати чого завгодно, тому що до цієї команди входить бригада екс-кадебешників, навчених професійному провокаторству. І я помітив: чим більше я критикую прем`єр-міністра, тим активніше працюють проти мене. Недавно було засідання – у мене є стенограма, – де, після того, як Юрій Бойко звинуватив Тимошенко в здачі національних інтересів при підписанні газової угоди, Андрій Клюєв виступив адвокатом Тимошенко і зажадав від Бойка, щоб той вибачився. Які ще потрібні докази того, на кого працюють ці люди?

Але у вашої групи є й інші противники в партії. У кулуарних розмовах Борис Колесников, якого відносять до групи Ахметова, теж не дуже втішно відгукується про ваші політичні ініціативи.

З Колесниковим, та і взагалі ні з ким у партії, у мене немає конфлікту. Може, у когось є конфлікт зі мною, але це вже питання до них.

У ПАРТІЇ РЕГІОНІВ ДВА ЗРАДНИКИ – ЧОРНОВИЛ И ГРИЦАК

А чому у них може бути конфлікт з Вами?

Тому що у мене є переконання. Я вважаю, що наша партія повинна вести переговори з позиції того, що ми найбільша політична сила, представлена в парламенті, отже, в коаліції ми повинні домінувати. Я проти об`єднання з ким-небудь ради того, щоб працевлаштувати, наприклад, кілька осіб у Кабмін Тимошенко.

Кого б Ви виключили з партії? Ви бачите в ній зрадників?

У нас зараз два зрадники – Чорновіл і Грицак. Це всього 2% – нормальний коефіцієнт помилки. Ось приклад: після голосування за відставку уряду на табло висвічується цифра «203», і я бачу, як через голови міністрів Грицак лізе поздоровляти Тимошенко, і це бачу не тільки я, але й лідер ПР. Або прямо на політраді Грицак говорить нам: «Хлопці, я з вами не голосуватиму, тому що у мене є фірма, мене цікавить прибуток». І його не виганяють з партії! Вони тепер придумують своїми кадебешними мізками, я говорю про людей групи Клюєва, що я міг порушувати якісь кримінальні справи проти Грицака. Це не відповідає дійсності. Мене не цікавить ні Грицак, ні його бізнес.

КЛЮЄВИ НЕ ЗРАДНИКИ, А БАРИГИ

А Клюєвих ви б виключили?

Я б не хотів, щоб їх виключали, я б хотів, щоб вони вийшли з гіпнотичного стану і знову почали працювати на Партію регіонів. Клюєви ж жодного разу не голосували проти партії. Це люди, які допомагають іншим, але зрадниками їх назвати язик не повертається. Ось слово «бариги» підходить (посміхається).

Про другого головного представника групи РУЕ в ПР Юрія Бойка відомо, що він давно дружить з Фірташем. Ви самі давно знайомі зі співвласником «РосУкрЕнерго»?

Я з ним знайомий і дружу все життя.

Чи правда, що з тих пір, як ваша група набула ваги в партії, Ахметов віддалився від ПР і не хоче її фінансувати?

Ахметов – член ПР, і він платить членські внески, як і всі інші. Тому Ахметов, я вважаю, вкладає гроші в партію. У партії немає спонсорів. У мене великі легальні доходи, у мого колеги Колесникова великі легальні доходи, у Клюєва великі доходи. Всі платять партвнески.

А пан Фірташ вкладає гроші у Партію регіонів?

Ні, не вкладає. Він не член Партії регіонів.

Чому група Ахметова проти перевиборів, а Ви «за»?

Насправді немає жодної людини усередині партії, хто був би проти того, щоб партія повернулася до влади. Але єдиним шляхом повернення опозиції у владу є вибори. Тому що шлях через переформатування коаліції в нинішній ВР – це не повернення, а здача партійних інтересів.

ПІД ЧАС ГАЗОВОГО КОНФЛІКТУ ТИМОШЕНКО ДВІЧІ ЗУСТРІЧАЛАСЯ З ФІРТАШЕМ

Глава президентського Секретаріату Віктор Балога ближчий до групи Ахметова чи до групи РУЕ? Ахметова бачили в гостях у глави СП, у той же час Президента звинувачували у зв`язках з Фірташем.

Віктор Балога ближче до себе самого, до групи самого Віктора Балоги. Мені здається, що він рівновіддалений від усіх, і не потрібно переоцінювати його вплив. Варто було йому не прийняти участь у процесі, як утворилася нинішня коаліція – 217 (йдеться про коаліцію БЮТ, Блоку Литвина і НУ–НС. – Авт.). Пригадайте, колись ворогом №1 у БЮТ був Медведчук, потім в ефірі Тимошенко сказала, що він хороша людина, потім ворогом став Балога, зараз – Фірташ.

Тимошенко під час газового конфлікту зустрічалася з Фірташем?

Зустрічалася двічі. Вони чудово один одного зрозуміли. Мені здається, що Тимошенко відчуває у Фірташеві серйозного опонента. Адже вона мріє про повернення в газовий бізнес. Тому сьогодні і ведеться серйозна війна, з великими цілями. Але в цій війні Фірташ – людина, яка будувала бізнес. А Тимошенко будувала політичну імперію. Вона вміє заповнювати собою Інтернет, уміє говорити в ефірі. У Фірташа це виходить поки трішки гірше. Тому на нього легше навісити ярлик корупціонера.

ХОРОШКОВСЬКИЙ ЗАВАЖАТИМЕ КОНТРАБАНДНИМ СХЕМАМ ТИМОШЕНКО

Те, що Валерія Хорошковського, ще одного давнього друга і бізнес-партнера Фірташа, тепер призначили одним із заступників голови СБУ, якось допоможе Фірташу?

Те, що Хорошковський в СБУ, – це добре. Тому що він людина професійна і чудово знає митницю. А оскільки митницею зараз займаються люди, які в 2004 році займалися контрабандою і сьогодні влаштовують Тимошенко, то я думаю, що він заважатиме їх контрабандним схемам.

Ви допускаєте, що по Фірташу в Росії все-таки заведуть кримінальні справи, що його можуть заарештувати?

Можу сказати одне: я точно знаю від самого Фірташа, що він ніколи не вів ніякої бізнес-діяльності на території Росії, включаючи компанію «РосУкрЕнерго», яка зареєстрована в Швейцарії. Дивіться, коли з`явилася новина про те, що у Фірташа нібито є проблеми з прокуратурою в Росії? В той момент, коли уряд Тимошенко в черговий раз спіймали на брехні, що 11 млрд. кубометрів газу, які належать «РосУкрЕнерго», є власністю НАК «Нафтогаз». Це технологія, щоб убити одну новину іншою, тоді як Тимошенко хоче фактично експропріювати чужий ресурс. Але це незаконно. Це негативно впливає на інвестиційний імідж України. Яка країна погодиться мати справу з таким партнером? Сьогодні віднімуть газ, завтра віднімуть перукарню або їдальню, тому що комусь не подобається інвестор. Але я переконаний, що не за горами той час, коли це припиниться.

Наталія Бублій, Фокус