Адвокат назвав свою версію причини зняття Януковича із розшуку Інтерполу

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк вважає, що його підзахисного зняли з міжнародного розшуку, оскільки він переслідувався за політичними мотивами. Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив журналістам в Оболонському районному суді.

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“Вчора нашими англійськими колегами була озвучена інформація, що розшук Януковича припинено. На сьогодні це свідчить про дві речі: Інтерпол знімає з розшуку особу у випадку, коли досудове розслідування припиняється, чого у даному випадку немає, або ж при наявності фактів політичного втручання у діяльність правоохоронної системи. У даному випадку Інтерпол остаточно зняв з розшуку Януковича через наявність фактів політичного переслідування”, - сказав Сердюк.

Крім того, він додав, що в планах захисту викликати до суду близько 80 свідків, які будуть свідчити про невинуватість його клієнта.

За словами Сердюка, частина цих свідків перебуває в Україні, а частина — в Росії.

Також він висловив сподівання, що 18 травня Оболонський суд призначить дату початку судового слідства у даній справі.

Як повідомляв УНІАН, Комісією з контролю за файлами Інтерполу на сесії в період 27 лютого 3 березня 2017 року прийнято рішення про видалення файлів Інтерполу щодо червоної картки розшуку, тобто прозняття з міжнародного розшуку підозрюваного Януковича, його сина Олександра та високопосадовців тодішнього режиму.

Рішення Інтерполу щодо зняття з розшуку екс-президента Віктора Януковича буде оскаржено.

У Генпрокуратурі наголосили, що прийняття такого рішення мотивоване наявними недоліками українського законодавства щодо обрання запобіжного заходу стосовно розшукуваних осіб та статусу підозрюваного.