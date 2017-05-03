У Нацполіції підтвердили, що Інтерпол зняв з розшуку Януковича та його сина

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) зняла з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної поліції.

“За інформацією Українського національного бюро Інтерполу, Комісія з контролю за файлами Інтерполу зобов’язала його секретаріат зняти з розшуку Януковича та його сина Олександра”, - зазначили у поліції.

Разом з тим у відомстві не пояснили, яка мотивувальна частина цього рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокатська контора Joseph Hage Aaronson LLP оприлюднила прес-реліз, в якому сказано, що Інтерпол зняв із розшуку екс-президента Януковича та його сина Олександра.

"Інтерпол своєю постановою, ухваленою на сесії 27 лютого - 3 березня 2017 року, видалив зі своїх баз даних червоне повідомлення, опубліковане в липні 2015 року, стосовно президента Віктора Януковича, й дані, що містяться в його файлах стосовно сина президента Януковича, Олександра Януковича. Інтерпол підтвердив, що на президента Віктора Януковича та на його сина Олександра Януковича, не поширюються червоне повідомлення Інтерполу або спеціальний запит про арешт, і що вони не відомі по базах даних Інтерполу", - йдеться в прес-релізі.