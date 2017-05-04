Прокуратура проситиме суд обрати для Януковича довічне ув’язнення

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України проситиме суд в майбутньому обрати для екс-президента Віктора Януковича покарання у вигляді довічного ув’язнення за державну зраду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після першого судового засідання у цій справі сказав журналістам прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

“Сторона обвинувачення, оскільки обвинувачений не визнав вини в ході досудового слідства, буде клопотати тільки щодо найсуворішої міри покарання - це довічне позбавлення волі”, - наголосив Кравченко.

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Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 4 травня, відбулось підготовче засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення Януковичем державної зради.

Проте в засіданні було оголошено перерву до 10.00 18 травня, оскільки суд задовольнив клопотання захисту Януковича про виклик підзахисного до суду. Перерва оголошена для того, щоб підготувати відеоконференцію з обвинуваченим. Відеоконференція за рішенням суду проходитиме лише на час підготовчого судового засідання.