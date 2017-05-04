Янукович написав два листи з проханням ввести війська в Україну – прокурор

Екс-президент України Віктор Янукович після втечі написав лист до президента РФ Володимира Путіна з проханням використати збройні сили РФ на території України та направив схожий лист до Ради Федерації РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник обвинувачення, прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

«Знаходячись в РФ, він (Віктор Янукович – УНІАН) підготував та направив листа до президента РФ Путіна з проханням використати збройні сили РФ на території України. Також нами встановлено, що схожий лист він також написав до Ради Федерації РФ – також щодо заклику на використання російських військ на території України. Нами було встановлено, що тільки даний лист узаконив рішення та дії представників влади РФ, а саме президента РФ та Ради Федерації щодо надання президенту РФ дозволу на використання російських військ на території України», - заявив він.

За словами прокурора, це встановлено і показаннями свідків, і іншими матеріалами досудового розслідування.

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«На підставі даного листа Януковича президент РФ звертається до Ради Федерації про дозвіл, внаслідок чого Рада Федерації надає цей дозвіл. Як всім відомо, усій світовій спільноті, наслідком даного листа російська влада, країна-агресор використовує свої війська на території нашої держави, а саме в АР Крим, використовує та окупує нашу територію. І під час виконання даних злочинних дій (збройні сили РФ - УНІАН) розпочали та ведуть проти нашої держави агресивну війну», - сказав Кравченко.

Він нагадав, що Росію визнано країною-агресором стосовно України у структурах ООН.

«Ці страшні дії обвинуваченого Януковича призвели до мільйонів біженців, до сліз матерів, каліцтва та тисяч хрестів на кладовищах, це страшна агресивна війна проти нашої держави. Тому ми обвинувачуємо Януковича у тому, що він вчинив державну зраду, вчинив пособництво у веденні агресивної війни та змін меж нашої території та державного кордону», - переконаний Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

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Сьогодні, 4 травня, відбулось підготовче засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення Януковичем державної зради.

Проте в засіданні було оголошено перерву до 10.00 18 травня, оскільки суд задовольнив клопотання захисту Януковича про виклик підзахисного до суду. Перерва оголошена для того, щоб підготувати проведення відеоконференції з обвинуваченим. Відеоконференція за рішенням суду проходитиме лише на час підготовчого судового засідання.