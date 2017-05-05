Чотири країни приєдналися до рішення Ради ЄС про розширення санкцій проти Росії

Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти Російської Федерації, запроваджених у зв'язку з її агресією проти України.

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Про це йдеться у декларації Високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні від імені ЄС щодо приєднання деяких третіх країн до обмежувальних заходів у зв’язку з діями, що завдають шкоди або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Вона нагадала, що 13 березня 2017 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження санкцій проти 150 осіб і 37 організацій до 15 вересня цього року через загрозу територіальної цілісності України. Зазначені заходи включають заморожування активів та заборону на в’їзд в країни-члени ЄС.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, та країна Європейської асоціації вільної торгівлі, член Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради (ЄС)", - йдеться у повідомленні.

У декларації сказано, що ці чотири країни зобов’язалися узгоджувати свою національну політику з рішенням Ради ЄС.

Своєю чергою в Євросоюзі беруть до уваги це рішення та вітають його.