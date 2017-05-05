У російському МЗС огризнулися на рішення Ради Європи щодо Криму

Міністерство закордонних справ Російської Федерації відреагувало на рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) щодо Криму. У російському зовнішньополітичному відомстві відмовилися його виконувати, йдеться в заяві на його сайті.

У РФ заявили, що готують нові кроки, які стосуються діяльності Ради Європи: "Російська Федерація буде змушена розглянути кроки з подолання практики кон'юнктурного політиканства щодо проблеми дотримання прав людини на всьому просторі РЄ, що утверджується в структурах Ради Європи".

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При цьому у МЗС РФ заявили, що Росія не вважає себе пов'язаною зазначеним рішенням Комітету міністрів й "не вважає правомірним його використання українською стороною".

"Зі своєї сторони внесли на обговорення проекти рішень КМРЄ про підтримку Мінського процесу та про порушення прав людини в Україні. Розраховуємо на їхнє предметне обговорення на найближчому засіданні Комітету", - заявили в російському МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Комітет міністрів Ради Європи вимагає від Російської Федерації скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу і дозволити його лідерам відвідувати окупований Крим. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Комітет Міністрів Ради Європи закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу й про заборону лідерам Меджлісу в'їзду в Крим. Ще один важіль тиску на РФ!", - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.