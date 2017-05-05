У російському МЗС огризнулися на рішення Ради Європи щодо Криму
Росія не вважає себе пов'язаною рішенням Ради Європи щодо Криму.
Міністерство закордонних справ Російської Федерації відреагувало на рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) щодо Криму. У російському зовнішньополітичному відомстві відмовилися його виконувати, йдеться в заяві на його сайті.
У РФ заявили, що готують нові кроки, які стосуються діяльності Ради Європи: "Російська Федерація буде змушена розглянути кроки з подолання практики кон'юнктурного політиканства щодо проблеми дотримання прав людини на всьому просторі РЄ, що утверджується в структурах Ради Європи".
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При цьому у МЗС РФ заявили, що Росія не вважає себе пов'язаною зазначеним рішенням Комітету міністрів й "не вважає правомірним його використання українською стороною".
"Зі своєї сторони внесли на обговорення проекти рішень КМРЄ про підтримку Мінського процесу та про порушення прав людини в Україні. Розраховуємо на їхнє предметне обговорення на найближчому засіданні Комітету", - заявили в російському МЗС.
Як повідомляв УНІАН, Комітет міністрів Ради Європи вимагає від Російської Федерації скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу і дозволити його лідерам відвідувати окупований Крим. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Комітет Міністрів Ради Європи закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу й про заборону лідерам Меджлісу в'їзду в Крим. Ще один важіль тиску на РФ!", - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.