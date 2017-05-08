Путін одним з останніх привітав Макрона з перемогою на виборах у Франції

Президент Росії Володимир Путін попередив обраного президента Франції Еммануеля Макрона про наростання загроз тероризму і дестабілізації "цілих регіонів". Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у вітальній телеграмі російського президента на адресу Макрона.

"Громадяни Франції довірили Вам очолити країну в непростий для Європи і для всього світового співтовариства період. Наростання загроз тероризму і войовничого екстремізму супроводжується ескалацією локальних конфліктів і дестабілізацією цілих регіонів. У цих умовах особливо важливо подолати взаємну недовіру і об'єднати зусилля для забезпечення міжнародної стабільності і безпеки", - йдеться в телеграмі.

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Президент Росії підтвердив готовність до конструктивної спільної роботи з актуальних питань двостороннього, регіонального і глобального порядку денного, висловивши впевненість, що це відповідає корінним інтересам народів Росії і Франції.

Путін також побажав Макрону міцного здоров'я, благополуччя й успіхів у такій відповідальній діяльності на чолі держави.

Зазначимо, Путін привітав Макрона з обранням на посаду президента Франції одним з останніх глав великих держав.