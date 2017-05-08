Макрон впевнено переміг на виборах президента Франції (інфографіка)

Лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції. Про це повідомили у французькому МВС.

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Так, Макрон набрав 66,06% - за нього віддали свої голоси 20,7 млн виборців. Лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен набрала 33,94% французів - за неї проголосували 10,6 млн людей.

Крім того, 2,24% бюлетенів були визнані недійсними - понад 1 млн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними екзит-полу Ipsos, Макрон набрав 65,1% підтримки громадян. Перемогу Макрона вже прокоментували світові лідери, свої привітання висловив і президент України Петро Порошенко.

Макрон увечері в неділю, 7 травня, виступив перед своїми прихильниками на площі біля музею Лувр у Парижі. Політик подякував своїм прихильникам за підтримку і заявив: "Наше завдання величезне. Це вимагає від нас створення, починаючи з завтрашнього дня, реальної сильної більшості. Ця більшість повинна провести зміни, на які сподівається країна і яких вона заслуговує".