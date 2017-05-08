Путін привітав громадян України з 72-ю річницею Перемоги, проігнорувавши Порошенка

Президент Росії Володимир Путін привітав громадян України з 72-ю річницею Перемоги, проігнорувавши очільника української держави Петра Порошенка, зазначивши, що «традиції братської дружби» залишаться основою регіональної стабільності і безпеки». Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Путін привітав лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також громадян Грузії й України з 72-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні», - йдеться в повідомленні.

У вітальних посланнях президента Росії наголошується, що День Перемоги – священна дата і символ безприкладного героїзму наших батьків і дідів, які воювали пліч-о-пліч на фронтах війни і самовіддано працювали в тилу в ім'я порятунку Батьківщини і всього людства від фашизму.

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Путін зазначив, що «найкращою даниною поваги до воїнів-визволителів буде наша спільна боротьба проти будь-яких спроб перекручування історії, виправдання злочинних діянь фашизму і нацизму».

Глава російської держави висловив упевненість, що «традиції братської дружби і взаємовиручки, загартовані в горнилі війни, залишаться надійною основою для розвитку союзницького партнерства, взаємодії наших країн у забезпеченні регіональної стабільності і безпеки».

Путін передав низький уклін усім ветеранам війни й трудівникам тилу, побажавши їм здоров'я, благополуччя та довгих років життя».

Раніше Путін заявляв, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

«Тепер з приводу наших відносин з Україною... Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно б перемогли, бо ми - країна переможців», - заявив Путін.

За його словами, статистика часів Другої світової війни показує, що найбільших втрат зазнала саме РРФСР – більш як 70%. «Це означає, що війна виграна, не хочу нікого ображати, за рахунок індустріальних ресурсів РФ. Це історичний факт, це все в документах», - заявив він.

*** Україна 8 травня разом з країнами Європи відзначає День пам'яті і примирення. Цю дату встановлену указом президента України «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі і 70-ї річниці закінчення Другої світової війни». Символом пам'яті жертв війни в Україні став червоний мак.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.