Сьогоднішня війна для України також стала Вітчизняною – Турчинов з нагоди Дня пам’яті і примирення

Сьогодні весь світ відзначає День пам'яті і примирення, коли ми згадуємо тих людей, ті десятки мільйонів, які стали жертвами Другої світової війни.

Паралелі між подіями в Європі наприкінці тридцятих років минулого століття і сьогоденням є очевидними, йдеться у зверненні секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з нагоди Дня пам’яті і примирення.

«Ми пам’ятаємо і шануємо всіх героїв, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від фашизму та сталінізму! У горнилі цієї жахливої війни згоріли понад чотирнадцять мільйонів українців. Вони загинули на фронтах, померли від голоду і хвороб, були вивезені з Батьківщини», - йдеться у зверненні.

Турчинов наголосив, що після десятиліть миру в Україні знову точаться бойові дії, через агресію РФ окуповано Крим, палає схід нашої країни.

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«Паралелі між подіями в Європі наприкінці тридцятих років минулого століття і сьогоденням є очевидними: поведінка та мотивація агресорів у всі часи однакова. Умиротворити його неможливо, і цивілізований світ має вирішити - чекати наступного кроку агресора, чи зупинити його. На це питання ми давно дали собі відповідь. Ця війна для нас також стала Вітчизняною, тому що ми захищаємо свою Вітчизну, свою Україну», - підкреслив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні по всій Україні пройдуть меморіальні й урочисті заходи.

День пам'яті і примирення встановлено указом президента №169/2015 «Про заходи з відзначення в 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі і 70-ї річниці закінчення Другої світової війни», підписаним 24 березня 2015 року.

9 квітня 2015 року Верховна Рада проголосувала за урядовий законопроект «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років». Законом передбачено, що з метою увічнення пам'яті всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні встановлюється День пам'яті і примирення, який відзначається щорічно 8 травня. Також в Україні щороку 9 травня відзначається державне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.