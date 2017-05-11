СБУ: помічений в ніч перед вбивством біля будинку Шеремета співробітник був звільнений в 2014 році

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що Ігор Устименко, якого помітили біля будинку журналіста Павла Шеремета напередодні його вбивства було звільнено зі Служби безпеки України ще у 2014 році.

Про це Гітлянська повідомила у Facebook.

«Повідомляємо, що Устименко Ігор Андрійович був звільнений з СБ України 29 квітня 2014 року», - йдеться в повідомленні.

«Якби журналісти звернулись до нас із запитом про пана Устименка не після виходу програми в ефір, а до неї, можливо, не було б про що розповідати», - зазначила Гітлянська.

За її словами, кримінальне провадження за фактом вбивства Павла Шеремета розслідується Національною поліцією.

10 травня журналісти OCCRP та Слідство.Інфо оприлюднили розслідування, згідно з яким, співробітник СБУ на ім'я Ігор Устименко помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета біля його будинку.

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У матеріалах розслідування йдеться, що Устименко працював в СБУ принаймні до 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року в поліції заявили, що у рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялось, що на той час у справі щодо вбивства журналіста підозрюваних ще не було.