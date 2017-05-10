Убивство Шеремета: перед вибухом біля будинку журналіста знаходився співробітник СБУ - розслідування (відео)

На відео з камер спостережень біля будинку Павла Шеремета в ніч перед вбивством журналіста потрапив колишній чи теперішній співробітник СБУ. Про це йдеться у журналістському розслідуванні OCCRP та Слідства.Інфо, за результатами якого було знято фільм "Убивство Павла".

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Журналісти змогли ідентифікувати "СБУшника". Згідно з даними розслідування вбивства, що сталося 20 липня 2016 року, співробітник на ім'я Ігор Устименко працював в СБУ принаймні до 2014 року. Сам Устименко відмовився коментувати свої зв'язки зі службою. СБУ відмовилася надавати коментарі для фільму.

Автори розслідування дізналися, що Устименко був присутній біля будинку Шеремета принаймні кілька годин уночі, коли під автівку журналіста було підкладено вибухівку.

За їхніми даними, він приїхав на місце події на "Шкоді Октавії" 2551 сірого кольору. Її зафіксували кілька камер спостереження в районі, де проживав Павло.

"Автівка зареєстрована на іншу особу, Зарецьку Наталію Леонідівну. Ані Зарецька, ані Устименко не змогли пояснити факту та мети використання авто людиною, яка має зв'язок з українською спецслужбою", - підсумували автори розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста.