Клімкін обговорив з вищим керівництвом США можливість залучення Вашингтона до "нормандського формату"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з вищим керівництвом Сполучених Штатів Америки можливість залучення США до «нормандського формату» переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі та протидії російській агресії.

Про це речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца повідомила в коментарі УНІАН.

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«Безперечно, обговорювалося питання щодо залучення США фактично до «нормандського формату», до врегулювання ситуації на Донбасі та протидії російській агресії», - заявила вона.

«Деталі не можу сказати, оскільки я не була там, а делегація наразі в польоті», - додала Беца.

Як повідомляв УНІАН, Трамп прийняв у Білому домі Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства з Пенсом.

За даними Посольства України у США, сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Клімкін подякував за незмінну позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії.