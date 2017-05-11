Трамп прийняв у Білому домі українську делегацію на чолі з Клімкіним (фото)

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Про це повідомляє посольство України в США.

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Обговорювалася подальша підтримка України з боку Сполучених Штатів.

Перед цим він зустрівся з віце-президентом США Майклом Пенсом. Мова йшла про ситуацію на Донбасі.

Клімкін подякував адміністрацію США за незмінну позицію в підтримці територіальної цілісності України і протидії російській агресії.

Після зустрічей Клімкін повідомив про їх результати президенту Петру Порошенку.

Раніше Він говорив, що варто зустрітися з державним секретарем Рексом Тіллерсоном після контактів США з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.