Трамп прийняв у Білому домі українську делегацію на чолі з Клімкіним (фото)

08:31, 11 травня 2017
Політика
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Перед цим Він зустрівся з віце-президентом США Майклом Пенсом. Мова йшла про ситуацію на Донбасі.

Посольство України в США

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Про це повідомляє посольство України в США.

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Обговорювалася подальша підтримка України з боку Сполучених Штатів.

Перед цим він зустрівся з віце-президентом США Майклом Пенсом. Мова йшла про ситуацію на Донбасі.

Клімкін подякував адміністрацію США за незмінну позицію в підтримці територіальної цілісності України і протидії російській агресії.

Після зустрічей Клімкін повідомив про їх результати президенту Петру Порошенку.

Раніше Він говорив, що варто зустрітися з державним секретарем Рексом Тіллерсоном після контактів США з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Посольство України в США

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Теги: #Трамп#Клімкін