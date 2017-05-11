У НАЗК стверджують, що перевірку е-декларацій блокує голова агенції Корчак

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький звинувачує голову НАЗК Наталію Корчак у тому, що вона вкотре заблокувала перевірки електронних декларацій чиновників. Про це Радецький написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЄвродепутати закликали українську владу скасувати е-декларування для громадських активістів

«Раніше я вже не раз писав про спроби блокування роботи Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя, зокрема в питанні проведення повних перевірок суб’єктів декларування за 2015 та 2016 р.р. До умисного зволікання із запровадженням автоматизованої перевірки декларацій, доступу до реєстрів та баз даних, блокування проведення конкурсного добору до підрозділу, відповідального за проведення перевірок, систематичного поливання брудом своїх колег по НАЗК додалося перешкоджання у початку проведенні перевірок декларацій», - зазначив Радецький.

Він заявив, що сьогодні вже втретє голова НАЗК заблокувала початок проведення перевірки е-декларацій суб’єктів декларування.

«Корчак, ігноруючи думку інших членів НАЗК, одноособово закрила засідання НАЗК, не бажаючи навіть обговорювати включення цього питання до порядку денного. Таким чином, без належної перевірки залишилися е-декларації», - написав Радецький.

Також заступник голови НАЗК вважає, що такі дії Корчак направлені на його дискредитацію як відповідального за проведення перевірки. Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Радецький заявив, що НАЗК проводить повну перевірку 91 електронної декларації чиновників.