НАЗК ще не перевірило жодної е-декларації на правильність заповнення

Співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції ще не починали перевірку щорічних електронних декларацій чиновників за 2015 і 2016 роки.

Про це йдеться у відповіді Нацагентства, надісланій на запит видання "Слово і Діло".

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Згідно з отриманими відомостями, з вересня до грудня 2016 року українськими чиновниками було подано 106 тисяч 998 щорічних е-декларацій, а за січень-березень 2017 року – 842 тисячі 89 е-декларацій.

2016 року було перевірено щодо своєчасності подання 11 щорічних е-декларацій, 2017 року – 14 е-декларацій.

Водночас щодо правильності й повноти заповнення е-декларацій було здійснено 0 перевірок.

Як повідомляв УНІАН раніше, керівництво Нацагентства з питань запобігання корупції не перенапружується. Журналісти з'ясували, що голова НАЗК Наталія Корчак йде з роботи рівно після закінчення робочого дня.

Так, у вівторок, 4 квітня, робочий день Корчак закінчується о 18:22, у середу – о 17:30, у четвер – о 18:22. У наступну середу очільниця НАЗК прийшла на роботу об 11:15, а поїхала о 16:05.

Нагадаємо, голова НАЗК Корчак на засіданні антикорупційного комітету викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Зокрема, згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисячі гривень зарплати.