Євросоюз підтримує продовження санкцій проти РФ – Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу, які брали участь у неформальній зустрічі у форматі «Група друзів України в ЄС + Україна» підтримали продовження санкцій проти Росії.

Про це Клімкін сказав журналістам у Брюсселі за результатами зустрічі.

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«Була дуже змістовна зустріч з міністрами закордонних справ ЄС, оскільки ми встигли обговорити питання безпеки з дуже потужними меседжами щодо України, щодо підтримки і щодо продовження тиску на Росію», - сказав міністр.

«Всі, хто був присутній на цій зустрічі, чітко підтримали продовження послідовного тиску та, звичайно, продовження санкцій», - повідомив Клімкін.