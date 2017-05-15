У Брюсселі пройде зустріч "друзів України"

З ініціативи Польщі в рамках її головування у Вишеградській групі в Брюсселі у понеділок буде проведено сніданок у форматі «Група друзів України» за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, високого представника ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні і міністрів закордонних справ країн ЄС. На зустріч буде обговорена ситуація в Україні. Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС Польщі.

Серед головних тем засідання Ради міністрів закордонних справ також будуть впровадження глобальної стратегії ЄС в області безпеки і оборони, спрямованої на «правильну підготовку швидкого реагування ЄС на загрози та виклики безпеки»

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Темою переговорів у понеділок будуть перспективи співпраці ЄС зі східними партнерами в контексті запланованого на 24 грудня саміту "Східне партнерство", що пройде в Брюсселі. Міністри обговорять, зокрема, питання щодо зміцнення стійкості до погроз східним партнерам, реформи державного управління, розвиток транспортних та енергетичних мереж, що зв'язують регіон Східної Європи з країнами ЄС, а також процес подальшої лібералізації візового режиму та розвиток підприємництва.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Трамп прийняв у Білому домі Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства із віце-президентом США Майклом Пенсом. За даними Посольства України у США, сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Клімкін подякував за незмінну позицію Адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії.