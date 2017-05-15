Клімкін пояснив значення посиленої асоціації з Євросоюзом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що мав на увазі, коли говорив, що Україна заслуговує на посилений варіант асоціації з Європейським Союзом.

Про це він сказав журналістам в Брюсселі.

"Я маю на увазі, що країни, які виконують Угоду про асоціацію, будуть поступово йти до стандартів Європейського Союзу в усіх сферах, залучатися до політик Європейського Союзу. І це стосується не тільки економіки, це стосується не тільки енергетики, це стосується не тільки транспорту, це стосується так само гуманітарної сфери, це стосується науки. Поступово ми маємо опанувати всі ті політики... всі напрями, які є", - заявив Клімкін.

"У всіх напрямах ми маємо поступово, але дуже сконцентровано і системно просуватися до Європейського Союзу. От саме це я маю на увазі", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Клімкін наголосив, що Україна заслуговує на посилений варіант асоціації з Європейським Союзом.

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Тоді Клімкін зауважив, що Україна вже має рішення про надання безвізового режиму з Європейським Союзом. Він також висловив сподівання, що найближчими днями буде остаточне рішення щодо ратифікації Угоди між Україною та ЄС з боку Нідерландів. «Ось який подальший сенс взаємодії в рамках "Східного партнерства", чи нашої двосторонньої взаємодії з Європейським Союзом? Я вважаю, що Україна, але також наші друзі і партнери, це Грузія і Молдова, заслуговують на інший формат взаємодії, який можна назвати посиленою асоціацією", - заявив Клімкін.

Він додав, що «в рамках цієї посиленої асоціації у нас є багато ідей».

На переконання міністра, успіх країн "Східного партнерства" у виконанні Угоди про асоціацію повинен наблизити їх до ЄС в плані економічної інтеграції. Зокрема, він сказав, що «це має бути чітка логіка руху до чотирьох свобод (європейської економічної інтеграції: свободи руху товарів, капіталу, осіб та послуг - УНІАН)».