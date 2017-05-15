У Раді ЄС підтвердили важливість "Східного партнерства" Європейського Союзу

Проект Європейського Союзу «Східне партнерство», учасником якого є і Україна, є важливим.

Відповідні висновки Ради ЄС з закордонних справ оприлюднені в понеділок в Брюсселі за результатами засідання, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«Рада обмінялася думками з питань «Східного партнерства» напередодні засідання на рівні міністрів «Східного партнерства», яке відбудеться 19 червня в Люксембурзі, та напередодні саміту «Східного партнерства», запланованого на 24 листопада в Брюсселі. Міністри підтвердили важливість «Східного партнерства» Європейського Союзу», - йдеться у висновках.

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Міністри також підкреслили свою єдність у підтримці регіону і кожної з країн «Східного партнерства» (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна) індивідуально.

«Вони також підкреслили свою рішучість досягти конкретних результатів на благо громадян як країн ЄС, так і країн «Східного партнерства». У цьому контексті вони привітали прогрес у лібералізації візового режиму для Грузії і України та підкреслили важливість реалізації Угод про асоціацію та поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - наголошується у документі.