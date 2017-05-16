Україна повинна стати членом Шенгенської зони - Порошенко
00:47, 16 травня 2017Політика
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Порошенко хоче, що від Харкова до Лісабона можна було проїхати без зупинок на кордонах.
Порошенко / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко назвав своєю метою зробити, щоб Україна стала членом Шенгенської зони.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.
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«Моя мета, щоб Україна стала членом Шенгенської зони, і від Харкова до Лісабона можна було проїхати без зупинок на кордонах», - сказав він.
Також Порошенко заявив, що 20 травня він прибуде в Берлін, де зустрінеться з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
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