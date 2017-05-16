Україна повинна стати членом Шенгенської зони - Порошенко

00:47, 16 травня 2017
Політика
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Порошенко хоче, що від Харкова до Лісабона можна було проїхати без зупинок на кордонах.

фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко назвав своєю метою зробити, щоб Україна стала членом Шенгенської зони.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

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«Моя мета, щоб Україна стала членом Шенгенської зони, і від Харкова до Лісабона можна було проїхати без зупинок на кордонах», - сказав він.

Також Порошенко заявив, що 20 травня він прибуде в Берлін, де зустрінеться з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

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Теги: #Порошенко#Шенгенська зона