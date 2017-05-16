Парубій упевнений, що парламент ухвалить закон про заборону "георгіївської" стрічки
Він зауважив, що депутати сьогодні розглянуть даний законопроект.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що парламент ухвалить закон про заборону використання в Україні так званої “георгіївської“ стрічки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав у коментарі журналістам.
Він зазначив, що законопроект був поданий фракцією “Народний фронт”, і ці законодавча ініціатива здебільшого зумовлена останніми подіями, які відбулися 9 травня в Дніпрі і в інших містах.
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За словами Парубія, ці події продемонстрували, що певні символи “стали інструментом для маніпуляцій від російських спецслужб, від “п'ятої” колони в Україні, і поміж них “георгіївська” стрічка, яка, як відомо, була в армії генерала Власова, котра служила нацистській Німеччини, і за дивним збігом обставин саме ця стрічка стала головним ідентифікатором для “п'ятої” колони по дестабілізації в Україні”.
Він зауважив, що депутати сьогодні розглянуть даний законопроект.
“Я переконаний, що ця ініціатива також буде підтримана”, - сказав голова ВР.
За словами Парубія, якщо проект необхідно буде доопрацювати, то між першим і другим читанням це можна буде зробити.