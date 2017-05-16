Парубій упевнений, що парламент ухвалить закон про заборону "георгіївської" стрічки

Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що парламент ухвалить закон про заборону використання в Україні так званої “георгіївської“ стрічки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав у коментарі журналістам.

Він зазначив, що законопроект був поданий фракцією “Народний фронт”, і ці законодавча ініціатива здебільшого зумовлена останніми подіями, які відбулися 9 травня в Дніпрі і в інших містах.

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За словами Парубія, ці події продемонстрували, що певні символи “стали інструментом для маніпуляцій від російських спецслужб, від “п'ятої” колони в Україні, і поміж них “георгіївська” стрічка, яка, як відомо, була в армії генерала Власова, котра служила нацистській Німеччини, і за дивним збігом обставин саме ця стрічка стала головним ідентифікатором для “п'ятої” колони по дестабілізації в Україні”.

Він зауважив, що депутати сьогодні розглянуть даний законопроект.

“Я переконаний, що ця ініціатива також буде підтримана”, - сказав голова ВР.

За словами Парубія, якщо проект необхідно буде доопрацювати, то між першим і другим читанням це можна буде зробити.