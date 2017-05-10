Парубій закликав Норвегію визнати Голодомор геноцидом українського народу

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій в рамках зустрічі з головою Стортингу (парламенту) Норвегії Олеміком Томмессеном закликав його визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Про це Парубій написав у своєму Twitter.

«Закликав голову Стортингу Олеміка Томмессена, щоби парламент Норвегії визнав Голодомор геноцидом українського народу», - написав Парубій.

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Крім цього, Парубій привітав Томмессена з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною і Норвегією.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року Верховна Рада закликала держави світу визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу понад 20 країн світу.