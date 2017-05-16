В Україні заборонили низку російських телеканалів

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів».

Зокрема, в переліку юридичних осіб, стосовно яких вводяться обмежувальні заходи, вказані: «Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія», «НТВ-ПЛЮС», «Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації «Звезда», «ТНТ-ТЕЛЕМЕРЕЖА», «МОСКВА МЕДІА», «РК МЕДІА», «Міжнародне інформаційне агентство «Росія сьогодні», «Наше Радіо»

Щодо цих компаній застосовується: 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 3) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

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Також у рішенні РНБО, що було введено указом президента від 15 травня, окремо вказуються «Телекомпанія НТВ», «Перший канал. Всесвітня мережа» та телеканали «РТР-Планета», інформаційний канал «Росія-24», що входять до структури федерального підприємства «Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія».

Згідно з документом, щодо цих компаній застосовуються обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Як пише РБК, указ президента вводить санкції у відношенні ЗАТ «Росбізнесконсалтинг», однак доступ до сайту rbc.ru українська влада вирішила не закривати. Указ передбачає тільки заморожування активів, призупинення виконання фінансових зобов'язань і заборону на надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Відзначається, що даний указ президент України набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії. Згідно з указом №133/2017, який був підписаний 15 травня, санкції продовжуються на рік проти 1 тис. 228 фізичних і 468 юридичних осіб.

Текст указу передбачає, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також сервісів Яндексу.