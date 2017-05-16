Заборона ВКонтакте, Одноклассников і Яндексу: коли набуде чинності указ президента

Заборона доступу до соціальних мереж Одноклассники і ВКонтакте, а також до Яндексу в Україні має набрати чинності не пізніше 1 червня 2017 року, пише "Еспресо".

Відповідний указ президента Петра Порошенка про заборону доступу до цих ресурсів повинен бути оприлюднений державною мовою в офіційних виданнях не пізніше, ніж у 15-денний термін після підписання.

Зокрема, такими офіційними друкованими виданнями є "Офіційний вісник Президента України", газета "Урядовий кур'єр".

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Відтак, указ президента набирає чинності з дня його опублікування, а саме – не пізніше 1 червня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндексу. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.