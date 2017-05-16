В Україні заблокують доступ до Яндексу, ВКонтакте і Одноклассников - указ Порошенка
Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж.
Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндексу. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави.
"Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.
Зокрема, в указі наголошується, що доступ буде заблокований на три роки. Провайдери також повинні будуть заблокувати доступ до сервісів Mail.ru та "Мэйл.РУ ГРУП". Варто зазначити, що зокрема буде заблоковано і доступ до сайту "Кинопоиск".
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Блоковані також будуть сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb. Економічні санкції (блокування активів, заборону на транзакції і мовлення) також введені проти найбільших російських телекомпаній: «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Зірка», ТНТ, РЕН-ТВ.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними «Інтернет Асоціації України», домени Vkontakte, Yandex, Odnoklassniki і Mail.ru є одними з найвідвідуваніших в Україні. Так, середнє значення денної частки аудиторії в березні поточного року в Vkontakte становило 52%, Yandex - 41%, Odnoklassniki - 33%, і Mail.ru - 31%. Частка людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс принаймні один раз на місяць, у Vkontakte становила 71%, Yandex - 64%, Odnoklassniki – 51%, Mail.ru – 64%.
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії. Відповідно до указу №133/2017, який був підписаний 15 травня, санкції продовжуються на рік проти 1 тис. 228 фізичних та 468 юридичних осіб.