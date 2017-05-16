В Україні заблокують доступ до Яндексу, ВКонтакте і Одноклассников - указ Порошенка

Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндексу. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави.

"Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.

Указ Порошенка from from

Зокрема, в указі наголошується, що доступ буде заблокований на три роки. Провайдери також повинні будуть заблокувати доступ до сервісів Mail.ru та "Мэйл.РУ ГРУП". Варто зазначити, що зокрема буде заблоковано і доступ до сайту "Кинопоиск".

Читайте такожСША готові долучатися до змушення Росії виконувати Мінські угоди - Клімкін

Блоковані також будуть сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb. Економічні санкції (блокування активів, заборону на транзакції і мовлення) також введені проти найбільших російських телекомпаній: «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Зірка», ТНТ, РЕН-ТВ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними «Інтернет Асоціації України», домени Vkontakte, Yandex, Odnoklassniki і Mail.ru є одними з найвідвідуваніших в Україні. Так, середнє значення денної частки аудиторії в березні поточного року в Vkontakte становило 52%, Yandex - 41%, Odnoklassniki - 33%, і Mail.ru - 31%. Частка людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс принаймні один раз на місяць, у Vkontakte становила 71%, Yandex - 64%, Odnoklassniki – 51%, Mail.ru – 64%.

Порошенко ввів у дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії. Відповідно до указу №133/2017, який був підписаний 15 травня, санкції продовжуються на рік проти 1 тис. 228 фізичних та 468 юридичних осіб.