Адвокат Фейгін про блокування доступу до російських соцмереж: недостатньо, треба жорсткіше

Російський адвокат Марк Фейгін вважає недостатньо жорстким рішення Ради національної оборони про блокування в Україні доступу до російських соціальних мереж. Про це російський адвокат написав у Twitter.

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"Рішення України про блокування Яндексу, однокласників і решти пропагандистського мотлоху правильне. Але недостатнє. Треба жорсткіше", - заявив Фейгін.

На його думку, російські ресурси, на які поширюються санкції України, "є інструментами впливу на політичні вибори в Україні".

"Вони давно вже під контролем Кремля", - додав Фейгін.

"Критики рішення про блокування імпотентні настільки, що у власній країні, в Росії, зробити з блокуваннями нічого не можуть", - зазначив адвокат.

"Боротьба з кремлівською пропагандою полягає в її забороны по всьому світу. А як ви собі цей процес уявляли?", - додав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів". Згідно з указом, в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.