В Україні заборонили найпопулярнішу бухгалтерську програму 1С. Текст указу опублікований на сайті глави держави.

Санкції передбачають блокування доступу до сервісів Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорації Парус і ще ряду інших російських IT-компаній.

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Заблоковані також будуть сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb.

Як відомо, Порошенко ввів у дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії. Згідно з указом №133/2017, який був підписаний 15 травня, санкції продовжуються на рік проти 1 тис. 228 фізичних і 468 юридичних осіб.