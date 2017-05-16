В Україні заборонили найпопулярнішу бухгалтерську програму 1С
11:47, 16 травня 2017Підприємництво
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Санкції передбачають блокування доступу до сервісів Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорації Парус і ще ряду інших російських IT-компаній.
Доступ заборонений на три роки / фото Forex.AW.com
В Україні заборонили найпопулярнішу бухгалтерську програму 1С. Текст указу опублікований на сайті глави держави.
Санкції передбачають блокування доступу до сервісів Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорації Парус і ще ряду інших російських IT-компаній.
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Заблоковані також будуть сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb.
Як відомо, Порошенко ввів у дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії. Згідно з указом №133/2017, який був підписаний 15 травня, санкції продовжуються на рік проти 1 тис. 228 фізичних і 468 юридичних осіб.
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