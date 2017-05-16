Радник Путіна прокоментував заборону російських соцмереж в Україні

Введені Україною санкції щодо російських інтернет-компаній не сильно позначаться на їхніх фінансових показниках, упевнений радник президента РФ, голова ради Інституту розвитку інтернету (ІРІ) Герман Клименко.

"Якщо Порошенко зможе забезпечити повне блокування доменів — хоча і нам це не вдалося, — то ми втратимо 12,5% відвідуваності (частка відвідуваності українців у російському інтернеті — Ред.). Але, я думаю, що щодо грошового показника ми втратимо тільки 2-3%...", — сказав він РІА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Однокласники, а також Яндекса.

Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів Вконтакте (www.vk.com) і Однокласники (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.