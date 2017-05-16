У кіберполіції прокоментували заборону російських соцмереж: давно пора

Департамент кіберполіції Національної поліції України виконуватиме рішення про блокування російських соціальних мереж у межах свої повноважень і компетенцій. Про це в Facebook написав директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

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"Щодо заборони російських соцмереж. Департамент кіберполіції Національної поліції України обов`язково виконуватиме відповідне рішення у межах свої повноважень і компетенцій. Відповідно ось до цього рішення РНБО ("Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації" - УНІАН). Давно пора", - наголосив він.

"Саме у "ВКонтакте" три дні тому було розповсюджено цей ганебний, навіть ідіотський відеозапис, на якому двоє, на той час курсантів Харківського нацуніверситету внутрішніх справ, лаючись нецензурною лайкою, висловлювали невдоволення українською музикою, що лунала на Майдані Свободи у Харкові на День незалежності 24.08.2016 року. Хай навіть це було схоже просто на дурний жарт, але таким молодикам не місце в Національній поліції України", - додав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки за участі Національного банку України.