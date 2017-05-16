Один з найбільших інтернет-провайдерів відреагував на заборону ВКонтакте, Яндекса та Одноклассников в Україні

Співвласник інтернет-провайдеру "Тріолан" Володимир Сидоренко прокоментував указ президента Петра Порошенка щодо введення санкцій проти російських компаній та їхніх "дочок".

"Почув буквально 10 хвилин тому, складно сформулювати думку не чисто з точки зору ставлення до нього (указу - Ред.), а з точки зору його реалізації", - заявив Сидоренко, слова якого передає ЕП.

Як зазначив співвласник інтернет-провайдера, він поставив завдання інженерам пропрацювати зараз, наскільки це рішення взагалі піддається реалізації.

"Зараз ситуація така, ми взагалі ніякий трафік мережі не аналізуємо і не блокуємо. Це як труба, що там йде - ми не знаємо. Як тепер виявляти, що блокувати, а що не блокувати?", - зазначив Сидоренко.

За його словами, для початку компанія повинна зрозуміти, наскільки це взагалі "технічно підйомно".

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"Тому що якщо ми не зможемо цього зробити - то тут хоч закони, хоч не закони, а як це зробити? Звичайно, ми зараз думаємо про реалізацію цього закону і як його виконати, але завжди ж є можливість - vpn, proxy, і ще різні способи - як людина може отримати цей доступ", - прокоментував Сидоренко.

"Будемо вивчати, як це рішення буде застосовуватися: чи будуть перевірки, штрафи, і як вони будуть це доводити", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Однокласники, а також Яндекса.

Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів Вконтакте (www.vk.com) і Однокласники (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.